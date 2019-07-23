蔡總統出訪友邦返國，卻被爆出身邊國安人員借通關禮遇，走私9800條菸，對此，前立委丁守中在臉書表示「總統特勤人員走私香菸，暴露的軍紀敎育考核問題」、「如果說事無前例，鬼才信」，更指出「為了500萬元利益，敢走私龐大香菸，改天會不會為了更大利益走私毒品、甚至刺殺總統？」，他強調，國安系統需要大力整頓。

丁守中在臉書粉絲團寫道，昨日國安局特勤假借總統外訪回國，事先向華航線上刷了645萬，訂了9200條免稅香菸，先放在華航倉儲，等專機返回一起和專機上的貨物一起禮遇通關，企圖蒙混過關牟售獲利。

他指出，「這個瞞天過海的縝密計畫，要是沒有人檢舉還真的就這麼輕鬆過關了，如果說事無前例鬼才信」、「國安人員中能選在總統身邊，又能陪同出國隨侍的是國安局精英中的精英，竟然會做出走私私菸這種勾當，說明國安系統的軍紀教育、人員甄選、考核、領導，都出現嚴重問題」。

丁守中表示，特勤敢走私私菸，說明國安精英不只不能忠於國家，更不能忠於職守，他擔心「今天會為了500萬利益，敢明目張膽走私9200條龐大香菸，改天會不會為了更大利益走私毒品、甚至刺殺總統？」、「國外就曾發生過這類的事，特勤走私私菸已是一葉知秋，國安系統還不要大整頓嗎？」。

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(中時電子報)