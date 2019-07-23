八點檔《大時代》螢幕情侶王瞳與馬俊麟日前爆出曖昧情，儘管風波隨著兩人出面回應告一個段落，但昨（22）晚馬俊麟的太太又再度在臉書PO文分享一個故事，「今年六月我們三個人坐下來談了，更怒斥兩個人分一個便當就已經要相惺相惜了，三個人要怎麼分？」

馬俊麟與王瞳先前就多次澄清兩人的關係，如今馬俊麟太太再度將舊事重提。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）

馬俊麟的太太昨晚凌晨在臉書公開發文分享「一個有趣的故事」，她寫上「一個人吃晚餐其實蠻寂寞的，所以2016年開始我們決定兩人一起分甘同味，一開始的時候，那個便當菜色雖然不是很豐盛，但肯定是經過悉心料理的，我們從吃得不太飽，慢慢的一起努力，菜色也豐富起來了。」

馬俊麟太太深夜發文分享一個三人共食的便當文。（圖／翻攝自馬俊麟太太臉書）

但是，今年六月的時候，我發現多了一個人來吃這個便當。也許是靜茹給的勇氣，我們三個人坐下來談了。「一個便當兩個人分，其實已經要相惺相惜了，三個人到底要怎麼分？怎麼可能三人分？」

她想了許久問對方：「你想吃嗎？如果你們快樂，我讓你們一起吃。」沒想到對方回應「如果你不吃，我會拿來吃。」讓她驚訝回應「你......凖備要吃了嗎？」對方笑著回：「蓋子已經打開了，筷子也拿著了。」

最後她寫下，你已經有一個便當還不知足嗎？最後只想跟你們說：「愛是成全，祝你們用餐愉快。」附上一首林宥嘉的〈成全〉，目前馬俊麟的經紀人回應表示，由於他正在工作中有消息會再回應，並謝謝大家關心。

馬俊麟本人用私人臉書在太太的發文下留言，希望大家留給我們自己處理，謝謝大家。（圖／翻攝自馬俊麟太太臉書）

(中時電子報)