屏東縣議員林采穎去年大選期間因涉及賄選，被屏東地檢署提起當選無效之訴，屏東地方法院民事庭23日下午一審宣判「原告之訴駁回」，檢方敗訴，林采穎依然保有議員身分，林采穎知道判決結果後直說「非常感謝法官還我清白，太感恩了！」

林采穎是已故縣議員許天賜的太太，去年代亡夫出馬競選，沒想到竟在選前被檢舉涉及賄選，遭檢方聲押獲准；後來雖順利當選，仍被檢方提起當選無效之訴。今年初交保後宣誓就職，成為屏東縣議會本屆最後一位就職的議員。

23日民事判決出爐，宣判檢方敗訴，林采穎依然保有議員身分，這也是屏東地檢去年大選後一口氣對30人提出當選無效之訴，第2件敗訴的案子。主任檢察官陳怡利表示，檢方會在收到判決書後再研議是否再上訴。不過此案刑事判決仍未出爐。

林采穎接獲判決結果後非常開心又激動，表示「真的非常感恩，終於還我清白。」她說，當時陪同母親去醫院探望生病的表舅，依習俗包了一個慰問金，希望帶來喜氣，卻被檢舉為賄選，希望司法能考量原住民文化，不要每次都讓原住民成為受害者。

(中時 )