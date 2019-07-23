特勤搞免稅菸走私，看到琳琅滿目的菸品項目，老菸槍紛紛說話了！台大法律教授李茂生眼尖發現，有8250條竟是日本煙商的產品，他疑惑華航臨時去哪調9200條紙菸？並嘲諷這位公務員好愛國，台灣菸只買了100條，不想讓大量的免稅台灣菸流到市場，影響台灣菸商的利潤。

李茂生昨在臉書上表示，華航好厲害，竟然囤積了9200條香菸，難道不怕受潮而無法賣出去嗎？一般而言，紙煙容易吸濕氣，放個幾個月就會變質。

他不解華航臨時去哪調了9200條紙菸？如果是這樣的話，誰有這麼多的香菸可以應付這個臨時調貨？

李茂生指出，9200條免稅紙菸裏有8250條是日本煙商傑太的產品，包含峰、七星等（傑太以外的煙只有950條），他特別說出自己的感想，覺得這位公務員真的好愛國，台灣長壽煙白金尊爵，他只買了100條。因為他不想讓大量的免稅台灣菸流到市場，影響到台灣菸商的利潤。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)