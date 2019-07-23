苗栗縣環保局邀集民眾參與淨灘活動，共同維護海岸環境。（苗栗縣環保局提供）

國際環保組織「綠色和平」日前公布全台海岸垃圾快篩調查結果，列出全台13處最髒海岸，苗栗縣唯一入選的通霄精鹽廠旁海岸，受潮流帶來的保麗龍、漁網繩索、輪胎等廢棄物卡滯消波塊隙縫中，難以清理，苗栗縣環保局表示，預計9月雇工清理該處海洋廢棄物。

近年民眾自發性淨灘活動愈來愈多，苗栗縣環保局每年也會舉辦2次以上淨灘活動，共同維護海岸環境，然而受地形、潮流及民眾生活習慣影響，數以萬計的垃圾隨著河川流入大海，堆積於世界各地海岸，造成海洋生態浩劫，環保組織耗時1年的調查結果指出，台灣北部及西南海岸垃圾堆積情形最嚴重。

全台13處「最髒」海岸出爐，位於西南段的通霄精鹽廠旁海岸為苗栗縣唯一遭點名的海岸，平均每百公尺海洋廢棄物袋數達43袋，垃圾體積第一名為保麗龍等發泡材質廢棄物，其次為漁網繩索、廢棄輪胎等，全都隨著潮流沖往海岸邊放置的消波塊內，深深卡進隙縫，平常民眾難以自主清理之處。

考量近期為颱風季，天候、海象等不穩定，且地形限制人員進出不易有安全疑慮，行政院環保署預計於9月下旬開始著手清理海洋廢棄物，苗栗縣環保局祕書蔡政勳指出，經相關部門研商後，中央傾向核撥經費至各縣市政府，苗栗縣屆時也將聘雇專業人員到場清除。

由於海岸環境維護涉及不同機關權責，蔡政勳表示，苗栗縣環保局配合環保署成立的「海廢治理平台」政策，從源頭減量、預防及移除海洋廢棄物，平台方面也會定期邀請公民團體及相關單位參與，積極推動分工合作辦理。

(中時 )