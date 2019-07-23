苗栗縣阿斌哥大愛協會訂定「阿斌哥大愛協會助學金實施計畫」，23日艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會捐贈100萬元予苗栗縣政府，照顧縣內國中、小學清寒學生，減輕教育經濟負擔。

阿斌哥大愛協會由苗栗縣議會副議長李文斌於2009年創立，持續捐贈低收入戶及邊緣戶物資、提供急難喪葬補助、關懷老人送餐服務等，迄今已在苗栗市、後龍、通霄、苑裡、西湖、三義、銅鑼、南庄、三灣等9個鄉鎮設立據點，深入地方照顧地區弱勢。自2016年起辦理阿斌哥大愛協會助學金實施計畫，攜手企業每年捐贈100萬元助學金，由縣府教育處統籌，於上、下學期發放助學金予縣內國民中、小學清寒學生，已超過千人次弱勢學生受惠。

23日李文斌與在苗栗縣設廠的艾姆勒車電公司董事長林啟聖捐贈100萬元，給苗栗縣145所學校清寒學生，苗栗縣長徐耀昌代表收下，並盼此善舉能喚起社會大眾對弱勢學生的關注，而受助學生未來也能回饋社會，延續愛心傳遞。

(中時 )