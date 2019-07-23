高雄市719豪大雨，不少地區都傳出淹水災情，民進黨立即諷刺高雄市長韓國瑜治水破功。不過，2010年9月19日，凡那比颱風侵襲高雄，當時市區大淹水，當時市長陳菊立卻強調「治水責任八成在中央」。民進黨前後態度、立場大轉彎，讓新北市議員唐慧琳大開眼界，感嘆：「在台灣，治水的責任是浮動的」。

唐慧琳在臉書指出「中央是國民黨執政，地方是民進黨執政20年，積水數日不退，結論是：＃八成責任在中央」。但在「中央是民進黨執政，地方是國民黨執政0.5年，積水3小時退去，結論卻是：＃十成責任都在地方」。

民進黨政府推諉卸責令人驚訝，唐慧琳表示：「一個人如果能偏頗成這樣，不是被豬油矇了心，就是智力只有87？不能再多？」

有網友指出民進黨政府「黑韓」目的是：把韓國瑜卡在高雄，讓他4年庸庸碌碌無所作為。韓國瑜在高雄市執政7個月就可以看到這闇暗的計謀。難怪，「在台灣，治水的責任是浮動的」。

(中時電子報)