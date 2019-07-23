在中國大陸與日本相繼有航空母艦之後，韓國也計畫建造可起飛F-35B這種短距起降戰機的輕型航空母艦，希在2030年之前開始服役。

防衛新聞(Defense News)報導，韓國參謀總長朴漢基將軍表示，韓國計畫建造獨島號下一代的兩棲突擊艦，計劃稱為LPH-II，目前處於初步研究階段，希望在幾年內完成，在完成之後，就會納入中期造艦清單中。

報導稱，韓國現役的獨島號、馬羅島號的排水量僅有1.45萬噸，就已感受到艦體餘裕不足，因此LPH-II將會大上一倍，達到3萬噸的規模，這比日本的出雲級直升機航艦的2.7萬噸還要大。

韓國國家戰略研究所的分析師金大英告訴國防新聞說：「韓國首次計劃建造的輕型航空母艦，是依目前所面對的潛在威脅，包括日本和中國大陸都有航空母艦。」

日本計劃到2023年前，將出雲號、加賀號改裝成可操作短距起降戰機(V/STOL fighter)的輕型航空母艦，而中國大陸已有遼寧號，和海試中的002型航空母艦，003航艦也在上海建造中。同時075型直升機攻擊艦也在建造。

2014年，韓國以67.5億美元的價格，購買了40架空軍型的F-35A，另外還有20架的可能後續訂單，然而韓國國防採購消息人士稱，可能會轉單改成20架F-35B。這位不透露姓名的人士說，韓國正在研究是要把F-35A轉單成F-35B，或是F-35A保留，另外加購F-35B，哪樣更划算。

據消息來源稱，LPH-II可納16架F-35B戰機，同時也可運送3,000名陸戰隊員和20輛裝甲車。預計LPH-II將有一個滑跳坡道，幫助F-35B起飛。

韓國海軍現在是兩艘獨島級，其中一號艦獨島號的試驗性質較明顯，性能表現較差；二號艦馬羅島號就做了頗多改良，配備以色列伊塔系統公司(Elta Systems)的3D監視雷達，取代了獨島號上的Thales SMART 3D雷達。

另外，馬羅島的飛行甲板可起降兩架V-22魚鷹傾轉旋翼飛機，而獨島號一次只能裝載一架V-22。馬羅島還配備了兩具方陣快砲(Phalanx CIWS)，而獨島安裝的是門將快砲(Goalkeeper CIWS)。

(中時電子報)