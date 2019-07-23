東區蕭條議題備受矚目，北市商業處拋出振興計畫，除了周邊環境改善，也從潮流文化著手，看準東區過去為台北音樂產業發展的起源地，27日首次封街大開音樂趴，活動結合音樂、藝術、人文與環境整潔，期盼帶給民眾全新的感受，形塑商圈特色。

「台北東區PLUS-混有意思」 以街區及音樂類型分為四大區塊，「大安路」混舞台有嘻哈頑童大淵與正男、金曲新人OZI及歌手柯有倫輪番上陣，四大舞台含綠、藍、橘及HIT舞台邀請實力派唱接續表演，另外，「頂好Chill Zone」有電音趴及VR體驗，音樂風格豐富，要讓民眾嗨翻東區。

至於過往遭詬病人潮較少、照明不足的瑠公公園，此次也推出星空電影院，想要吃美食的民眾，可參加在忠孝SOGO百貨後方綠帶的「SOGO胖卡派對」，音樂、電影、美食三個願望一次滿足。

另外，活動也串聯當地逾百間店家推出獨享優惠，活動當日完成集章、打卡，即能獲抽獎資格，最大獎麗星郵輪日本雙人行，歡迎三五好友揪團參與。

北市商業處長高振源表示，東區商圈受到大眾關注，北市也推動振興計畫，同步提升軟、硬體設施，並協助地方凝聚共識，成立商圈組織，此次輔導地方找尋東區元素，透過多元音樂風格， 展現獨特魅力，盼透過活動吸引人潮。

(中時 )