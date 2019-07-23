今年BWF超級750系列日本羽球公開賽比賽場地，也將是明年東京奧運羽球競賽場館，日本朝日電視台分享賽前大會工作人員辛苦佈置場地的縮時影片，讓羽球迷看到日方辦事的用心。
朝日電視台的官方推特小編寫道，日本公開賽比賽場館武藏野之森綜合體育廣場，是明年東京奧運羽球及現代五項擊劍項目比賽場館，也會是2020帕運輪椅籃球競賽場館，日本公開賽開打前兩天，大會佈置場館，要給選手一流的比賽場地展現高超球技，3小時的場佈過程透過縮時影片濃縮成23秒的短片，是需要許多熱心的工作人員才能完成的大工程。
日本羽球公開賽台灣世界球后戴資穎已經在女單首輪告捷，明天男單一哥周天成、「羽球王子」王子維，還有男雙李洋/王齊麟、混雙盧敬堯/李佳馨也會提拍上陣，可惜比賽安排的場地預計沒有轉播，台灣球迷只能透過BWF的線上比分關心戰況。
(中時電子報)
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