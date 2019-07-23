大陸積極推動軍火出口，近年來已有不錯成績。

華盛頓目前最熱門話題都是與中共有關，最新公布的軍事國防全球百強企業也一樣，中國大陸仍是最受關注的焦點。別具意義的是，這次統計為多年來首次把中國大陸的軍工企業列入評比，初顯身手聲勢驚人，有6家陸企闖入前15名，軍事工業產值總規模則勇奪第二，僅次於美國，產值約與全歐洲軍工企業相當。

據《防務新聞》報導，從2001年起與總部位於倫敦的國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)合作編制的年度全球軍工百強企業名單，今年首度把中國大陸軍工企業列入評比。經過專業人員謹慎地從企業營收分類與數據分析，有8家大陸企業集團進入百強名單，其中6家進入前15名，大幅改變過去幾年的名單結構。

報導說，這8家進入2018財年全球國防軍工企業百強的大陸企業名單，包括其軍工業營收及百強排名如下：

中國航空工業集團公司（249億美元，排名第5）

中國北方工業集團有限公司（148億美元，第8位）

中國航天科工集團公司（121億美元，第10位）

中國南方工業集團公司（120億美元，第11位）

中國電子科技集團（103億美元，第12位）

中國船舶重工集團公司（98億美元，第14位）

中國航天科技集團公司（81億美元，第19位）

中國船舶工業集團公司（50億美元，第22位）

這8家大陸公司2018年的國防收入總計約為970億美元，在全球各國中僅落後於美國，其國防營收總額約與名單上所有歐洲國家(約1000億美元)的國防收入相當。

報導引述研究人員分析稱，雖然大陸軍工企業在國防營收方面表現突出，但短期內恐怕很難在國際軍火市場有較好的表現。今年的流行「大國競爭」的說法，各國軍購都要在美中之間做出抉擇，而目前向美國購入裝備的國家不太可能轉向中國大陸。

目前大陸軍工企業主要收入來源仍是北京的訂單，雖然也有出口軍備，但規模仍很有限。這種情況與俄羅斯或歐洲有極大差別，他們都要靠出口才能生存，大陸與美國一樣，國內市場就有足夠規模可以養活這些企業。在軍火出口上，俄羅斯現在面臨來自大陸的挑戰，特別是在拉丁美洲或非洲國家市場。

報導指出，大陸軍工企業主要弱點在3個關鍵領域：飛機發動機、海軍推進系統和戰鬥管理系統。不過，北京仍積極地透過國內或與其他國家合作來彌補這些技術差距。企業的合併也能增強競爭力，與美國不同的是，這些合併都是由政府推動。

(中時電子報)