日前召開的成都市委十三屆五次會議提出，時速600-800公里的超高速磁懸浮列車，或許未來將連結成都與重慶兩地。對大陸的城市群而言，預計在城市間佈署超高速磁懸浮列車者，並非只有成都一地。

之前大陸的中國工程院已開始針對粵港澳大灣區廣深港通道，有關興建高速磁浮鐵路先行路段，展開工程評估可行性的研究。相較於高鐵造價更貴，運輸能力卻相對偏低的超高速磁懸浮列車，未來的市場需求如何，依然處於論證階段。

(旺報 )