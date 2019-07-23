成都或將出現磁浮列車 極速800公里直達重慶 19:342019/07/23 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前召開的成都市委十三屆五次會議提出，時速600-800公里的超高速磁懸浮列車，或許未來將連結成都與重慶兩地。對大陸的城市群而言，預計在城市間佈署超高速磁懸浮列車者，並非只有成都一地。 之前大陸的中國工程院已開始針對粵港澳大灣區廣深港通道，有關興建高速磁浮鐵路先行路段，展開工程評估可行性的研究。相較於高鐵造價更貴，運輸能力卻相對偏低的超高速磁懸浮列車，未來的市場需求如何，依然處於論證階段。 (旺報 ) #高速 #列車 #成都 #重慶 #未來 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚智慧公路 昌九高速迎自動駕駛 04:092019/07/19 焦點新聞 遠百大陸事業再收攤 成都全面撤出 12:172019/07/19 財經 反諷民進黨 楊世光：若台灣好 怎會出現中共代理人？ 21:592019/07/19 政治 遠百成都店全關 將改變百貨形態 04:092019/07/20 焦點新聞 遠百撤出成都 加速另拓新店 04:092019/07/20 證券．權證 驚現列車從地底衝出 真相旅客驚呆 12:302019/07/21 搜奇 重慶山城 夜色醉人 美食誘人 04:092019/07/21 焦點新聞 貿協董座黃志芳 暢談印度崛起之路 18:532019/07/21 財經 高速網通、新能源車趨勢明確 高技接單平穩 營運可期 04:102019/07/23 產業．科技 台南市衛生局添利器 毒品粉末10秒就露餡 18:082019/07/23 社會 兩岸熱門新聞 中共官方證實前國務院總理李鵬逝世 - 時政 成都或將出現磁浮列車 極速800公里直達重慶 - 兩岸 - 旺報 歷史新課綱 宣稱台灣主權未定論 - 焦點新聞 - 旺報 陸外交部批美：趁早收回在香港伸出的黑手 - 兩岸 - 中時 陸外交部：奉勸美國收回在香港伸出的黑手 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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