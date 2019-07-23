周遊（阿姑）成立的台灣影人協會今和國立商業大學達成策略聯盟，推動演藝事業產學合作及培育人才專案，創辦演藝事業經營管理專班。阿姑說，小時候經濟不佳，無法完成學業，辦學也算完成心願。她將擔任班主任，兒子馮凱被她抓來當老師，她和李朝永也都會親自教學。

學生主要是退休老人，她希望9月開課時可以招到有心想了解演藝文化的學生，並找來多位老友劉福助、孔蘭薰、青山等人授課。除了必修的共同科目，可選修表演藝術概論、導演概念與實務、舞台燈光、影像剪輯等，一週一日的課程，為期2年，可擁有二專畢業文憑。

文化部長鄭麗君年初在一場餐會上被資深藝人鄭惠中掌摑，先前判無罪。文化部今派員到記者會上支持，阿姑為鄭麗君抱不平，認為鄭惠中打人怎麼會無罪，「打人的人沒罪，那我以後都可以隨便打人了。」她和鄭惠中平常也沒聯絡，因為文化部長對資深藝人很好，她才看不下去。

(中時 )