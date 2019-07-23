購買光陽125 ABS（防鎖死煞車系統）配備機車，全台在台中市最便宜！光陽工業公司（KYMCO）營業部營業管理課副股長林勝男23日表示，台中市一般民眾以二行程汰舊購買光陽六期125 ABS機車，透過中央政府、台中市政府及光陽機車加碼補助，共可節省新台幣1萬8500元至1萬5300元不等，要掌握良機。

林勝男說，光陽工業公司推出6款ABS配備機車，從國民車到主力車款都有，並搭配「台中限定」方案，台中市一般民眾以二行程汰舊購買光陽六期125 ABS機車，除中央及台中市政府對汰舊換新及125 ABS共補助8000元，台中市府另對購買六期機車再補助5000元，光陽機車並加碼補助，共可節省高達新台幣1萬8500元至1萬5300元不等。

光陽工業公司表示，預估台灣2019年ABS配備機車總銷量，將由2018年的5萬餘輛，增加6.5萬輛，成長130％。

台中光群車業主任黃俊元表示，過去，機車ABS系統被視為競速配備，因騎乘時可避免煞車打滑，但目前已普遍視為安全備配，尤其，政府今年針對125 ABS機車展開補助，銷售大幅成長至少3成。

新民車業老闆陳新弘也指出，台中市今年ABS機車款詢問度提升銷售大幅成長，主要原因在於政府補助，值得一提的是女性車款的ABS配備需求明顯增加，過去認為女性騎機車的車速較慢，不需要ABS配備，其實，女騎士要提高車況掌握度，反而要選購ABS配備機車，增加騎乘安全性。

(中時 )