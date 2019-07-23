雲林農田水利會將在雲林縣古坑鄉麻園闢建多功能調蓄池（右），補注地下水，減緩地層下陷，沈澱池蓄滿水後經引流進一旁的斗六大圳幹線（左），灌溉灌區內耕地。（許素惠攝）

農委會主委陳吉仲（左）參加雲林農田水利會多功能調蓄池開工動土典禮，致詞強調會補助雲林農田水利會多些經費，會長林文瑞笑得合不攏嘴。（許素惠攝）

雲林農田水利會古坑鄉麻園多功能調蓄池23日開工，2公頃的人工湖完工後，每年可補注9.88萬噸地下水，減緩地層下陷外，還能提供調節雲林、嘉義等3600公頃灌區用水，並衍生觀光效益，會長林文瑞指出，如果效益佳，將擴充到68公頃。

林文瑞說，該調蓄池宛如一個小型水庫，2公頃湖區每年可補注地下水約9.88萬噸，若擴大至68公頃，則可達到4476.85萬噸，能有效蓄存灌溉夜間離峰用水，靈活運用與穩定調度地面水源，供灌下游3600公頃農田，此外還有觀光的附加價值，以及蓄洪的功用，減少颱風來襲時，大湖口溪下游居民財產損失，及保障居住安全。

農委會主委陳吉仲非常肯定該計畫，提醒研究團隊要將附加的觀光效益納入產值評估，很有可能會比3600公頃灌區生產的農作物產值還高。

立委劉建國表示，雲林地層下陷非常嚴重，為了減緩下陷速度，古坑、斗南等地約封了87口井，水利會闢多功能調蓄池不但能解決灌溉問題，也對蓄存地面水，補注地下水很有助益，又能帶動觀光，一舉多得。

(中時 )