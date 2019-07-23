盧秀燕化身代言人，推薦外埔盛產的火龍果、芋頭、龍眼蜜、酒龍至尊麵等農特產品。（王文吉攝）

台中市府團隊移師外埔舉行行動市政會議，當地民代及地方人士出席踴躍。（王文吉攝）

外埔區農會火龍果、芋頭、龍眼蜜、酒龍至尊麵等農特產品。（王文吉攝）

「布英熊」展示手作蝶古巴特帆布包等文創商品。（王文吉攝）

台中市府團隊23日移師外埔舉行行動市政會議，當地里長在會中反映大甲火葬場的回饋金分配不公，要求毗鄰的外埔區大東里、鐵山里應列入比照辦理。民政局強調，回饋金的本意是用於補貼承受鄰避設施的居民，但如何分配，都會有人覺得不公，將與地方溝通協調。

行動市政會議23日在外埔舉行，盧秀燕特別提早半小時抵達，推薦當地的火龍果、芋頭、龍眼蜜、酒龍至尊麵等農特產品，還試背「布英熊」設計的國旗帆布包。包括市議員吳敏濟、施志昌助理及外埔區農會總幹事李錦東、前鄉長姚應龍、當地多位里長等均出席與會。

吳敏濟緊盯山坡地解編、外埔國中校舍整建及外埔圖書分館工程等問題。由於外埔綠能園區回饋金分配給大甲，引發外埔部分里長跳腳，鐵山里長劉圳反應，大甲火葬場對外埔也有影響，卻沒有回饋給毗鄰的大東里、鐵山里，對外埔人很不公平。

對此，民政局長吳世瑋表示，回饋金是用於補貼承受鄰避設施的居民，做為地方建設與各項福利措施經費，但如何分配很頭痛。吳世瑋表示，將邀請大甲、外埔兩區的區長及里長，坐下來溝通協調，希望儘快取得共識。

環保局長吳志超以「永續大台中，落實循環經濟」為題進行專案報告，提出綠資材中心、焚化底渣資源化、焚化爐熱能回收、文山綠光計畫等政策說明，更首創二手塑膠袋及紙袋回收站，已輔導67商家響應循環使用及自備優惠措施，有效減少一次性包材浪費及氾濫問題

盧秀燕指出，根據環保署統計，今年1至6月空氣品質不良天數平均為20.6天，較去年同期減少超過4成天數，市府會繼續努力。盧也說，如果民眾對數字無感，隨時抬看天空，看看空氣品質有沒有比較好，成為監督我們的參考。

(中時 )