“藝文薈澳”（Art Macao）以全城藝術節慶的方式提升城市體驗，促進與國際文化交流合作，並推動本地藝術發展。其中更以視覺藝術為主軸，讓藝術氛圍滲透城市各個角落。

大師雲集掀起經典審美浪潮

多項大型文博展覽為“藝文薈澳”奏響宏亮的先聲，掀起經典審美的浪潮。 “大英博物館館藏意大利文藝復興素描展”帶來意大利文藝復興時期大師的素描佳作；“美在新時代——中國美術館典藏大師作品展”展出徐悲鴻、劉海粟、吳冠中、齊白石、張大千、傅抱石、李可染、葉淺予等14位近現代名家大師傳世傑作近90件； “絲路古憶——西夏文物特展”揭開西夏歷史文化的神秘面紗，部份展品首次走出寧夏，難得一見。

國際藝術大展呈現當代視覺藝術迷人魅力

主體核心活動“Art Macao國際藝術大展 ”主場展位於澳門藝術博物館，匯聚各大旅遊度假村及酒店企業的珍貴藏品，包括繪畫、陶瓷、雕塑和多媒體藝術，展示當代視覺藝術的多元魅力。在多個旅遊度假村和酒店舉辦的藝術展覽包括：

銀河娛樂集團“影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象”展覽，介紹奧斯卡影后嘉麗絲姬莉（1929-1982年）成為摩納哥王妃的傳奇故事，配合以她為主題的藝術創作，展出百多件來自王宮的珍貴藏品及檔案。

新濠博亞娛樂有限公司的“不期而遇”，展出新濠天地收藏的眾多當代名家引以為傲的藝術作品，其中包括KAWS 的“Good Intentions ”及Erwin Wurm的“Fat Convertible”，呈現當代藝術如何從傳統的表達模式和手法，逐漸蛻變、解放、以至成長的歷程。

美高梅的“華源”，聯同當代藝術家演繹水墨新意境，馬文的大型多媒體裝置藝術《蛻變：無窮盡》及楊泳梁以數碼形式創作的山水作品《夜游記二》，結合新式獨幕歌劇《驚園》，呈現華夏文化藝術精粹。

金沙中國有限公司的“流金歲月當代陶瓷藝術展”，呈獻包括世界級陶瓷藝術大師兼策展人鄭禕在內的27位頂級陶瓷藝術家，以“流金歲月”為題創作的90多件高水準佳作，為2019年粵港澳大灣區規模最大、級別最高的國際陶瓷藝術展。

澳門博彩股份有限公司的“藝．賞．承傳”， 與眾國際藝術機構合作，由6月起到10月，於旗下酒店舉辦7場主題各異風格獨特的展覽，展出其收藏的具傳世意義的藝術品，帶領觀眾360°全方位體驗藝術。

永利澳門有限公司的“永利藝賞——人間樂園”，帶來由多位舉世矚目的藝術家創作的現代至當代藝術瑰寶，這些驚世傑作首次亮相澳門，展覽通過畫作、裝置、數碼科技等藝術形式，為觀眾開啟一個流光四溢的奇妙世界。

南光（集團）有限公司的“空間真相”，展出著名法國雕塑家加布里埃爾．萬博（Gabrielle Wambaugh）的作品，體現空間與藝術交融結合。

此外，葡萄牙、日本、意大利、比利時和匈牙利等多國駐港澳領事館亦在澳展示各自的獨特藝術人文風貌； 7月揭幕的“第二屆中國與葡語國家藝術年展”帶來豐富多彩的多元文化新體驗；加上多件融入城市景點的戶外藝術裝置。從6月至10月，全城美術館，處處藝術園。澳門將瀰漫讓人心動的創意之美，帶來豐富的藝術體驗。

(中時電子報)