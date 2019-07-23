東方設計大學要求校內上百名專任教師減薪，並簽下同意書，校方23日對此表示，教師本俸没有變動，只有研究費調整，這是1種預防措施，在目前的大環境下，為了讓學校可以永續經營，不影響教師的工作權及學生的受教權，學校老師也應該為學校的未來共同盡力。

東方大學今天發表聲明指出，東方去年招生名額約1千多名，註冊的新生達800多名，若再加上外加名額，則達到900多名。招生不如預期是因為少子化的關係，多數的學校招到的名額都在下降，至今，校方都還在招生。

對於簽署同意書，校方的聲明說，目前學校的做法是同意書和聘書同時發放，老師可以自行決定是否簽署，至於未簽署的老師也會盡力協商。整個協商過程是公開，且依法有據，符合程序的。

校方強調，該校經營與先前的教育部接管和升格大學並無關係，接管當時學校的學生數還在6000多人以上，學校存款也在2億元以上。目前學校無舉債，無欠薪，同時保有3個月的現金安全存量。

(旺報 )