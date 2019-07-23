國民黨立法委員參選人黃馨慧23日說，發生桃園機場史上最大宗走私案件，蔡總統只輕描淡寫認為「國安團隊在人員管理上有待改進」，但前國安局長彭勝竹是蔡英文2016年上任首任國安局長，總統出訪專機變最大走私管道，最該檢討恐怕就是蔡總統的用人管理能力吧！

黃馨慧表示，正、副總統禮遇通關，隨行人員則由國安局統一辦理通關事宜，少校吳宗憲向華航「填訂購單」就可以購買9200條免稅菸，物品上還註明「VVIP」，這是代表總統隨行人員買免稅菸要多少、有多少嗎？另外，國外走私回台600條菸，在運上總統專機前有沒有安檢？就有退休國安人員直言「一位少校沒有這麼大權力」，到底國安局還有哪些官員涉案？蔡總統想用「待改進」就蒙混過關？

黃馨慧認為，蔡英文用人不當已非第一次，不論是用「自己人」或「同溫層」，只要能忠心於一人就是人才？而且「醜聞愈大官升愈高」？這次，前國安局長彭勝竹是不是也等輿論平息後，也會再轉任高官？

黃馨慧說，前國安局長彭勝竹是隨著蔡英文2016年5月上任的「開朝元老」，更是蔡政府首任國安局長，彭勝竹下台頂多是「政治正確」，身為任命者的蔡英文難道沒有責任？

「蔡英文外交出訪撒錢，國安局官員拚走私牟利？」黃馨慧痛批說，東窗事發後，蔡英文說要深刻檢討，但用人連連出包，總統出訪專機變成最大走私管道，釀成桃園機場史上最大宗走私菸案件，最該檢討的恐怕應該是蔡總統，根本沒有用人治國的管理能力吧！

(中時 )