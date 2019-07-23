「拉曼暨傅立葉轉換紅外線光譜儀」，在10秒內就能透過粉末檢測出毒品種類，未來將成為警方查緝毒品的利器。(莊曜聰攝)

台南市政府23日舉行「毒品檢驗啟航，打造無毒台南」記者會，宣示未來將跨局處合作，衛生局攜手警察局共同打擊毒品。(莊曜聰攝)

台南市衛生局透過儀器購置計畫，今年投入逾2300萬經費，添購新型精密檢驗儀器，加強檢驗能量，是全台第一個可由地方政府執行毒品檢驗的單位，其中一項「拉曼暨傅立葉轉換紅外線光譜儀」，在10秒內就能透過粉末檢測出毒品種類，未來將成為警方查緝毒品的利器，台南市長黃偉哲引用電影台詞「天下武功唯快不破」，表示透過迅速檢驗機制，南市將有信心打贏毒品戰。

今年3月起台南市衛生局經公告後，成為衛福部食藥署尿液毒品檢驗指定認可機關，可化驗安非他命、MDMA、鴉片、大麻、愷他命等毒品，是全台唯一可檢驗毒品的衛生機關，今年7月起也開始受理市警局尿液毒品送驗，明年起執行毒品實體檢驗。

南市府23日舉行「毒品檢驗啟航，打造無毒台南」記者會，宣示未來將跨局處合作，衛生局攜手警察局共同打擊毒品，在市長黃偉哲見證下，由衛生局長陳怡將手持式拉曼光譜分析儀轉交給市警局局長周幼偉，並透過實際測試展示功能，這項要價230餘萬的儀器，不到10秒就能判別毒品粉末，相當快速。

員警指出，以往尿液毒品送驗委外，每周回收1次，結果約半個月出爐，現在每天都能送檢，提升後續作業速度，對毒品人口掌控效率更好，也較節省經費，未來若毒品實體檢驗啟用，案件偵辦的效率可望加速，對治安有正面助益。

台南市長黃偉哲表示，毒品是下一階段警政市政的重點，透過衛生局流暢、迅速的檢驗機制，讓南市成為全台首創由直轄市地方政府執行毒品檢驗，而且具有法律效力的一個檢驗中心，將有信心打贏毒品戰。

(中時 )