資深媒體人董智森。（圖／取自九八新聞台 小董真心話Youtube頻道）

對於陪同蔡英文總統出訪的總統府侍衛室隨扈吳宗憲，被爆料在出訪前預定9200條免稅菸一事，資深媒體人董智森表示，蔡英文總統一定很懊惱，「自由民主之旅」辣台美沒撿到槍，卻撿到菸。

總統府嗣後聲明，走私香菸與總統出訪行程無關，董智森也質疑，什麼叫無關？吳宗憲少校網路下定，刷卡500多萬買菸，放在華航（華膳）倉庫，絕不是一個少校做得到的，國安局、華航、華膳都脫不了關係。

董智森說，最大玄機，吳宗憲少校跟隨總統出國，過境又買600條香菸，這才是最大問題，這600條香菸是塞上總統專機。但總統府聲明卻說，「與總統出訪行程無關」。董智森強調，這600條香菸跟專機周遊列國，怎會與總統出訪行程無關？

董智森說，就是有人不滿！是一群人共犯結構！蔡英文7月11日出國，9200條香菸7月8日就買了，買好放在倉庫。蔡英文出國後，吳宗憲跟隨出國。但倉庫香菸數量龐大，有人不滿，把單據列印出來人向黃國昌爆料，黃國昌再向調查局檢舉。

董智森質疑，香菸利潤很高嗎？搞這麼難看，值得嗎？

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(中時電子報)