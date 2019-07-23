柯淑勤與檢場在大愛劇場《人生二十甲》飾演夫妻阿雪師姐與阿秋師兄。（林淑娟攝）

柯淑勤與檢場在大愛劇場《人生二十甲》飾演夫妻阿雪師姐與阿秋師兄。（林淑娟攝）

金鐘視后柯淑勤與檢場在大愛劇場《人生二十甲》飾演夫妻阿雪師姐與阿秋師兄，51歲的柯淑勤23日出席新戲首映時透露，去年底拍這部戲時，是她更年期症狀發作的高峰，特別是飆汗問題造成生活與工作很大的困擾，每次一發作就大概有15秒會如下雨般狂冒汗，她在拍戲現場感覺要發作時就喊「等一下」，工作人員都會一陣緊張，以為影后要培養情緒，或覺得哪裡不對，「幾次以後，我就跟大家說，不好意思，是我更年期，不是我要培養情緒啦！」

柯淑勤說，如果更年期症狀已經嚴重影響生活或工作，就必須就醫，但不管有沒有就醫，都必須學習與這些症狀和平共處，知道那些都是正常反應，她當時也想出很多方式來紓解這些不舒服，例如睡覺時怎麼處理她的汗。她透露去年狀況真的很嚴重，睡覺時必須床上鋪大浴巾、脖子放小毛巾，「因為一流汗就會熱醒過來，如果沒有擦乾，風一吹又會冷，所以我都是邊睡邊擦汗」，現在狀況則已經好多了。一旁的檢場笑說：「難怪妳那時肅殺之氣很重！」並說自己沒遇到男性更年期症狀，老婆李翊君也還沒更年期。

檢場劇中飾演造墓顧墳的阿秋師兄，他說拍戲場景的墳場在觀音山，是全台灣最大的墳場，感覺很恐怖，幸好他沒有遇到拍夜戲，但光是在墳場拍攝一星期左右，就讓他對人生感觸很深，「在那裡看到很多新的墓、古老的墓、有錢人的墓、窮人的墓。以前的人都說要入土為安，我在這裡看到人生百態」。他拍這戲沒過靈異現象，進墳場拍戲身上也只有放個紅包袋求心安，「阿秋師兄、阿雪師姐他們家就真的在墳場旁邊。其實對真正顧墳的人來說，他們對墳根本視若無睹，沒什麼感覺，每天過該過的日子」。

他說已經交代女兒香奈兒，以後他走了，就把他燒一燒，找棵樹挖個洞，用樹葬，變成樹的養分，回歸大自然，也不用立碑，就認那棵樹就好，「因為沒有意義，想我的話，就看看我的錄影帶就好，反正我從年輕到現場那麼多作品，連《黃金拍檔》影片網路都找得到！」

柯淑勤貴為影后，卻胭脂不施，一臉自然素顏出席首映記者會，她笑說因為自己真的沒有化妝品，平常工作、拍戲會有人負責梳化，但大愛台記者會沒有，她於是只擦隔離霜就出門，如果真的有人要送她化妝品也是浪費，因為她根本不會用、不用化妝，平常出門運動、爬山甚至連防曬產品都不擦，「出門就出門啊，長斑？誰沒有斑？我不care！」

檢場的18歲女兒香奈兒去年8月前往美國就讀伯克利音樂學院，最近放暑假回台灣，預計8月底會回美國繼續讀書。香奈兒住學校，她的同校好友歐陽娜娜住學校旁邊，兩人上課也常常會遇到。香奈兒去美國念書後跟在台灣時相比突然變得好輕鬆，她一周只需要上課四天，其餘三天就自己安排自己的事。

被問如果女兒交往老外OK嗎？一旁的柯淑勤馬上眼冒愛心說：「生個混血娃娃好可愛耶！」也透露自己的女兒杜蕾已經交了一個法國男友。檢場卻不以為然地說：「但我不喜歡。我有提醒女兒，要考慮清楚會有文化差異、種族歧視。剛好我女兒也討厭這兩樣，她們在學校也大多只跟東方人交往互動，老外看不起黃皮膚。」

他說過去10幾年因為每天6點半要叫女兒起床上學，被調整作息到無法熬夜，雖然女兒已經出國念書，但他還是一樣早起，就去運動，例如爬山、打高爾夫球、打羽球，每天晚上吃完晚餐還都會逛街走路一個半小時，「走在那些熱鬧的地方很開心」，雖然有時會拖著老婆一起走，但老婆比較喜歡有氧運動。

(中時 )