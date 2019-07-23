教育部22日公布108年師鐸獎得主，嘉義縣共有4位獲獎，分別是新港國小校長顏金郎、興中國中教師李乙蘭、民雄農工教師王俊雄及主任教官蘇伯峰。其中顏金郎從民國76年分發到民雄國小教書後一直在嘉義縣服務，在新美國小擔任校長時與學生打勾勾、不放棄自己的小故事令人動容。

今年52歲的顏金郎老家在台南下營，民國76年分發到嘉義縣民雄國小教書後，32年來都在嘉義縣服務，民國90年調任山區新美國小開始擔任校長，現任職新港國小校長。顏金郎認為，教育是一種堅持向上、向善改變的行為歷程，與孩子小小的約定是可轉化為對她心中大大的肯定與給她希望的起源。

顏金郎說，在新美國小服務時，學生幾乎都是原住民，家庭也較為清寒，其中學生娜娜的父親因酗酒過度過世，喜歡喝酒的媽媽也不知去向，留下她和百夷（奶奶﹞）相依為命，娜娜較為悲觀，甚至會隨著親戚大人喝酒解愁，百夷不知如何教導她，於是找上他。

他問娜娜是否認為上天不公平，娜娜說是，顏金郎對他說，老天對你不公平你也要對自己不公平嗎？於是跟娜娜打勾勾蓋手印達成3個約定，不酗酒、不中輟、不放棄自己。

多年後，顏在醫院巧遇娜娜，得知她護專畢業後在醫院當護士，下班又兼職超商臨時工作，努力賺錢提供生病的百夷醫藥費。娜娜向他說，感謝校長當時每隔幾天就問有沒有做到約定，並關心她和百夷的生活，還幫忙募集生活費用，讓她知道自己不該放棄自己。

顏金郎說，至今想起當時相遇的情景仍相當感動，更深深體會教育對孩子的重要性，他以每個孩子為傲、相信每個孩子都做得到約定。

(中時 )