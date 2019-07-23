前橄欖球國手林姓男子與女友吵架，騎車自撞停在路邊的大客車，送醫抽血，被查出酒駕吃上公共危險罪官司，他不服一審判刑5月，上訴二審台北地院合議庭，仍判刑5月，但獲宣告緩刑2年，繳國庫8萬元確定。

林男去年12月25晚上10時至隔日5時，在北市新生南路飲酒後，騎機車撞及路旁臨停的大客，警方將林送醫治療，醫院抽血檢驗，測得血液中酒精濃度值達0.244％，超過法定值0.05％，檢方偵查後依公共危險罪起訴，聲請簡易判決處刑。

一審北院法官判他有期徒刑5月，得易科罰金，林不服提上訴。

二審北院合議庭審理認為，林沒有前科，因與女友吵架及家中壓力，才一時失慮酒後騎車，審酌他有正當職業，為國立台灣體育運動大學畢業，曾為橄欖球國家代表隊選手，目前在工作之餘，還擔任一所國立大學女子橄欖球社教練，也準備申請專任運動教練，經此教訓，林應無再犯之虞，維持原刑度，但諭知緩刑2年，全案確定。

(中時 )