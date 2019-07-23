香港地鐵元朗站21日晚間發生襲擊事件，英國國會就此舉行了緊急辯論，外交部次長呼籲港府展開全面及獨立調查，美國國務院稱事情令人不安，要求特區政府尊重言論及集會自由。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中痛批美國，「趁早收回在香港伸出的黑手。」

華春瑩表示，對於這幾天在香港發生一系列極端暴力事件，大陸國務院港澳辦、香港中聯辦和香港特區政府都已經做出了明確的回應。美方說督促香港政府尊重言論和集會自由，「這個跟言論和集會自由沒有任何的關係，大家看的非常清楚，目前發展的事態絕不是什麼言論和集會自由的問題，而是極端違法暴力行為的問題，不僅直接衝擊了香港的法治根基，違反了基本法和香港本地的法律，嚴重挑戰了一國兩制的底線。」

華春瑩表示，中央政府支持特區政府依法有效施政，支持警方依法嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定。「包括香港本地媒體披露出的一些情況，可以明顯看出有外部勢力在背後操縱、策劃，甚至組織、實施有關行動的這樣的一些跡象，我想美國的這些官員，他能否向世界誠實的明確的回答，美國在近期香港的事態當中，扮演了怎樣的角色？他到底意欲何為？」

華春瑩指責，「美國再沒有自知之明，他至少應該清楚一點，香港是中國的香港，中國絕不會容忍任何外國勢力插手香港事務，更不會容許外國來搞亂香港，我們奉勸美國趁早收回他們在香港伸出的黑手。」

華春瑩反批，外界看到發生在香港的那些極端暴力事件令人無法接受，請英方的官員得仔細考慮一下，「在英國對香港進行殖民統治期間，香港居民有上街遊行的自由嗎？香港回歸以來，一國兩制得到順利的實施，香港的居民享受著前所未有的自由和權利。如果沒有了安全和穩定，何來的權力、自由？皮之不存，毛將焉附。」

華春瑩表示，近期在香港發生了很多各界人士發起守護香港的和平集會，譴責反對派撕裂社會的暴力行徑，相信大多數香港市民對極少數激進分子違法行為危害的本質都有清醒的認識，他們也都希望能夠共同努力守護好香港這顆東方明珠。

(中時 )