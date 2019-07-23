國安局走私菸品案持續發酵，文化大學新聞系主任胡幼偉說，本案將使蔡英文總統中間選票流失。本案牽連者倘遭切香腸式爆料，延燒到8、9月，將對蔡的選情產生很大影響，此外，本案產生的民調變化也將左右台北市長柯文哲的參選。

胡幼偉說，這個案子直接涉案者，是總統身邊的人，要說對蔡英文的社會形象完全沒有影響，是不可能的事情。即使蔡粉還是支持蔡，但中間選民可能會受影響；淺藍選民可能會因此堅定「還是要投藍、不能投綠」的信念。

他表示，現在每周都有人公佈總統大選民調結果，本案到底影響多大 ，從民調結果可知一二；柯文哲也會重新評估本案的影響程度，看看如果蔡的民意支持度下去的話，他會不會比較有機會上來。如果不能因此衝到至少第二名，他還是不會貿然宣佈參選。

胡幼偉進一步分析，本案牽連太廣。涉及太多人，即使前端涉案者都曝了光；後端的私菸買家恐怕人數不少。若檢方不願公佈買家清單，任由政界、新聞界或民間像切香腸ㄧ樣，一次爆料一小批可能的買家，那本案就不會很快消停，恐怕會弄到8月或甚至9月，那就對蔡選情影響很大了。

他認為，本案的發生使得高雄市長韓國瑜獲得喘息機會。綠營突然間不太能黑韓了；一黑，藍營就會拿本案出來猛打，逼綠營封口。

胡幼偉說，由於過去兩三個月，綠營對敵對者的壓制太過殘忍猛烈，被壓迫者現在反過來撿到核彈後，報復綠營的手段，必定也會相當兇狠，而且，必定會連續往死裡打，不會讓本案輕易過去！

胡幼偉最後表示，綠營在這次總統大選中，主打國安牌。這也是綠營在去年九合一選舉大敗後，剩下唯一能用的一張牌。現在，綠營自己的國安系統出了大紕漏，這張牌再用，就成了笑柄。這是在往後的藍綠對陣過程中，對綠營最不利之處！

(中時 )