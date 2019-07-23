公館鄉盛產紅棗，符合農藥零檢出的食安高標準。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌為紅棗節活動玩遊戲暖身。（何冠嫻攝）

公館鄉農會整合打造「紅棗走廊」，23日由苗栗縣長徐耀昌偕同立委徐志榮、公館鄉農會總幹事韓鴻恩等人揭幕，並為27、28日展開的紅棗節活動暖身，邀請遊客深入農村旅遊，體驗採果樂趣外，更享受在地美食饗宴。

公館為全台唯一紅棗產區，種植面積已逾63公頃，今年受天氣影響，產量僅剩3分之1，但鮮果評鑑最高甜度為33度，打破往年紀錄。公館鄉農會總幹事韓鴻恩指出，石墻村苗25線一帶廣植紅棗為紅棗產區，沿路更有水圳、田野、咖啡廳、客家小吃等，經整合後命名為紅棗走廊，並與周遭業者合作，以利遊客體驗採果樂趣，選購在地農特產和文創商品，感受「公館田園、紅棗甜甜」的迷人魅力。

今年公館紅棗節活動將於27、28日展開，主會場為陳教練咖啡莊園的庭院，將結合庭園音樂會、紅棗市集、棗園接駁車，及棗樂子親子戲水區等活動，邀請遊客深入公館旅遊，徜徉田園風光品嘗美食。

(中時 )