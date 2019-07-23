香港21日晚間大批穿著白衣人士，於闖入港鐵元朗站月台，以藤條、長棍、鐵通「無差別」追打市民。而日前香港《經濟日報》副社長石鏡泉出席「守護香港」集會時，曾揚言應以藤條教小孩，結果一語成讖，港民因此發起罷買《經濟日報》及同系刊物的行動。石鏡泉今日（23日）刊文形容，元朗事件為「無法無天的暴行」，並要求警方盡快將兇徒繩之於法。

香港《經濟日報》副社長石鏡泉今23日於《晴報》專欄內，以「放下仇恨 重建和平」為題，批評當日元朗事件的襲擊者「目無法紀、傷及無辜、令人髮指」，又斥襲擊者傷及無辜，令元朗、屯門區的居民生活在暴力的陰影下。他認為暴力非解決問題的選項，政府應責成警方將兇徒繩之於法，並交代當晚元朗無警察在場的原因，及追究責任。

不過，石鏡泉在文中稱暴力的源頭為反政府的示威，為新界區的暴力襲擊事件「提供了合適的土壤和溫度」，形容當日遊行「依照過往劇本演出」。他又批評警方在周日晚上於中聯辦外布防薄弱，有別於過往於政總及警總的布防，認為「是一大失策」。

(中時 )