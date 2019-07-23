苗栗縣政府於台6線旁打造「客家文學花園」，第2期工程23日動工，完工後將開放部分區域，讓民眾先睹為快。
台6線公館至大湖路段擁有雄峻的牛鬥峽谷自然地景、出磺坑歷史建築聚落、世界第二及台灣歷史最悠久的油井、打鹿坑特色民宿、純樸的客家山城聚落等，縣府串聯台6線景點發展觀光，規畫客家文學花園計畫以完整保存富饒的歷史遺跡與優美風景。
縣府文化觀光局長林彥甫表示，客家文學花園緊鄰台6線，一旁還有台72快速道路，交通便捷，為前往雪霸國家公園、汶水遊客中心或是泰安溫泉區、黃金小鎮休閒農業區等觀光景點必經之路，期盼能串連客家文學花園，再配合另一側的出磺坑歷史現場活化計畫，打造苗栗觀光新亮點。
客家文學花園分3期施作，目前第1期已完工，第2期獲客委會核定補助8955萬元經費，建置園區主入口道路、意象梯田、遊客中心等，23日苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委楊長鎮、立委徐志榮等人為第二期動土祈福工程順利，待完工將開放部分讓民眾先睹為快。
(中時 )
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