H2O水京棧歡慶2周年，今日邀兒童之家小朋友做公益。（柯宗緯翻攝）

京城集團旗下五星級國際觀光酒店H2O Hotel 水京棧國際酒店，開幕2周年前夕，以行動來回饋社會，23日舉辦「有愛最美」感恩周年慶，邀請南區兒童之家33位小朋友進行「五星級飯店奇幻體驗之旅」，體驗手作美味，從中激發創意、快樂學習，保持有愛的生活態度，成就最美的自己。

今年攜手京城集團旗下慈善福利基金會及全體員工以感恩的心，並邀請輔英科技大學 顧志遠校長、2019 Miss Asia亞洲小姐 郭振豪主席及全球頂尖紅人謝佩君董事長一同共襄盛舉，也感謝

春天租車提供小朋友安全、舒適的接駁服務及晶采創意悉心在體驗之旅準備的表演節目。

水京棧也特別獻上H2O Hotel全體員工對小朋友的祝福及10萬元獎學金，期盼能幫助這群小朋友無後顧之憂的學習，在未來道路上展翅高飛、實踐夢想。

H2O Hotel下半年度成為2019 Miss Asia亞洲小姐選美活動、全球頂尖紅人對抗賽及多項國際性會展、演唱會的指定住宿飯店，並積極爭取2020年國際會議協會(ICCA)指定入住飯店之一，期望透過各項國際性活動與國際接軌，讓更多人看見高雄，再為高雄的觀光業盡一份心力。

(中時 )