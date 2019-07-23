華信航空為提供旅客優質貼心的服務，從空中服務延伸至地面交通，特別與中租租車首度攜手合作，即日起旅客可透過華信航空官網預約租車，憑華信航空登機證就可以享受租車獨家優惠；全台各地租車、不分平假日一律65折，旅客下機後即可輕鬆租車自駕遊。

華信航空指出，花東地區擁有台灣美麗後花園之美稱，最適合全家自駕的旅遊景點。華信航空為中租租車第一家合作的國內航空公司，旅客可搭乘華信航空台北-台東、台中-花蓮、高雄-花蓮班機前進花東，以65折優惠來預約租車，盡情享受美好花東自駕旅遊樂趣。

趁著台東正舉辦2019熱氣球嘉年華，旅客也可搭配華信假期「暢玩台東搭熱氣球」優惠專案，2天1夜機票加住宿只要新台幣4499元起。

華信航空與中租租車的合作，讓搭機旅客可以快速連結地面交通，無論是休閒旅遊或者商務需求都非常便利，透過華信航空官網可享有簡易快速的預約全台租車服務，取車日於中租租車據點出示華信登機證，就可以享有華信航空專屬超低優惠價。

中租租車全台有21個服務據點，包括台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東等，還可甲地租車、乙地還車，滿足旅客各項需求。

(中時 )