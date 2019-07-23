演出《大時代》的已婚男星馬俊麟本月初傳出和同劇女星王瞳假戲真做，但隨即被馬俊麟否認，指是自己長期忙拍戲、練團忽略老婆，才讓太太誤會，沒想到今又傳出馬俊麟太太梁敏婷二度爆料，暗指無法忍受三角戀情。稍早媒體報導，為平息風波，馬俊麟昨晚向老婆下跪磕頭道歉，但梁敏婷不領情仍執意發文。

馬俊麟和王瞳最近在戲劇中扮演螢幕情侶，本月初卻傳出兩人過從甚密，使4個月前才為馬俊麟生下一對雙胞胎兒子的梁敏婷不滿，發文酸：「王小姐，希望你們能順利抵達終點」，馬俊麟則滅火澄清。只是夫妻口角，

王瞳聞此事也傻眼，說完全是誤會，「我是基督徒，我很清楚份際，要是真的這樣，我會被我媽打死，怎麼可能」，她希望他們夫妻倆能將心結處理好，為了避嫌讓對方老婆放心，她也願意調整和馬俊麟相處距離。

沒想到風波暫時平息未滿一個月，今又傳出梁敏婷發文隱喻「三個人吃一個便當」，爆料老公沒有知錯能改，還是照樣出軌。馬俊麟回應，上次緋聞爆發後，就和女星保持距離，努力修補夫妻關係，昨晚甚至向梁敏婷下跪道歉，沒想到太太竟又發文，他強調還是愛著梁敏婷，沒有要放棄兩人的家庭。

而馬俊麟經紀人稍早代為回應說：「謝謝大家的關心，夫妻之間的問題，這也是我和太太溝通的方式還沒取得一個共識，讓她覺得不舒服，目前還在溝通和協調，希望大家留給我們自己處理，再次謝謝大家。」

(中時電子報)