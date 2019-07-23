80歲阿嬤劉羅嬌美也送上親手製作的超大發粿，為105歲的SL-21號蒸汽火車頭接風洗塵、迎接他回家。（張亦惠攝）

市長黃敏惠（左）、林鐵及文資處長黃妙修（右）登上超過百年歷史的蒸氣火車頭司機室。（張亦惠攝）

在嘉義公園展示了44年的SL-21蒸汽火車頭今天吊運回嘉義車庫園區準備修復，下午調運至至維新路平交道上，市長黃敏惠、林鐵及文資處長黃妙修登上超過百年歷史的蒸氣火車頭司機室，由柴油機關車拖行至北門車站，林鐵處特地安排日前剛回歸的SL-32及車庫園區的SL-25在北門車站迎接他們的老大哥回家。

原停放在竹崎的SL-32及車庫園區的SL-25蒸汽火車，並列在北門車站，迎接阿里山第一台28噸蒸汽火車回家，3輛28噸國寶級蒸汽火車加起來316歲，時隔44年首度同框，吸引民眾、鐵道迷爭相拍照、保存珍貴畫面。

年輕時常在鐵路旁賣粿的80歲阿嬤劉羅嬌美也送上親手製作的超大發粿，為105歲的SL-21號蒸汽火車頭接風洗塵、迎接他回家。

黃妙修說，阿里山小火車是全世界珍貴的鐵道文化遺產，包含澳洲、斯洛伐克都曾提出合作方案，盼能藉此促進觀光，帶動在地產業發展，SL-21蒸汽火車已完成在嘉義公園教育展示的階段性任務，回歸後將保留燃煤方式進行修復後加入營運。

黃敏惠表示，過去阿里山蒸汽火車負責木材載運，讓嘉義市成為百年林業聖地，今天SL-21號蒸汽火車頭回娘家讓他很感動，決心要讓嘉義市的觀光及阿里山的文化景觀被世界看到，「國家級、世界級的文化遺產，就從這裡開始。」

(中時 )