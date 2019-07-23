香港連月來爭民主示威，國際高度關注，美國國務院敦促香港政府尊重言論和集會自由。對此，大陸外交部發言人華春瑩23日回應指稱，奉勸美國趁早收回在香港伸出的黑手。

美國國務院發言人針對香港局勢表示，希望各方保持克制，不使用暴力，華春瑩為此回應稱，對於這幾天在香港發生的極端暴力事件，國務院港澳辦、香港中聯辦和香港特區政府都已經做出了明確的回應。「美方敦促香港特區尊重言論及集會自由，但目前事態發展絕不是言論及集會自由的問題，而是極端違法暴力行為問題」。她並且說，示威者「嚴重挑戰了『一國兩制』的底線，中央政府支持特區政府依法有序施政，支持警方依法嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定」。

華春瑩指出，近期也有不少包括香港的媒體披露一些情況，明顯反映有外國勢力在背後操縱、策劃甚至組織有關行動，「希望美國官員誠實及明確地回應，美國在近期香港的事態中扮演什麼角色，到底欲意何為」。她嗆道，「美國再沒有自知之明，他應該清楚一點，大陸絕不會容忍任何外國勢力插手香港事務，更不會容許任何外國勢力來搞亂香港」。

同時，華春瑩也提及英國的表態，質疑「想請英方官員仔細考慮一下，在英國對香港進行殖民統治期間，香港居民有上街遊行的自由嗎？」她表示，香港回歸以來，「一國兩制」得到順利實施，香港的居民享受著前所未有的自由和權利。

(中時 )