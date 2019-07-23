立委沈智慧呼籲民眾，響應挺果農作公益活動，幫助弱勢兒童。（陳淑芬攝）

台中郵局「愛無距『梨』—嚐鮮挺農做公益」活動啟動。（陳淑芬攝）

台中郵局協助東勢及新社地區農民推銷水梨，推出「愛無距『梨』—嚐鮮挺農做公益」活動，透過郵政商城網路訂購及快遞服務銷售，去年創下萬盒記錄，今年再拚佳績，立委沈智慧到場以她及高雄市長韓國瑜名義率先共訂購10盒，並呼籲挺韓民眾熱情響應。

台中郵局與財團法人台灣郵政協會舉辦「愛無距『梨』—嚐鮮挺農做公益」活動邁入第6年，與東勢、新社及卓蘭等地區水梨果農合作，每銷出1盒水梨就捐給財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院10元，每年全省共銷售1萬665盒。23日舉辦水梨試吃會，立委沈智慧及育嬰院兒童代表等各界人士與會。

台中郵局局長丘京華表示，今年因受氣候影響，水梨產量減少，今年水梨銷售狀況若能跟去年一樣，就可算是成長，活動從7月23日起至9月23日，希望除為果農增加收入外，也可以提供更多公益基金，幫助育嬰院兒童。

沈智慧頭戴色彩鮮艷的氣球帽，現場與育嬰院兒童代表親切寒暄互動。她表示，育嬰院照顧一群上天少給了一點禮物的小朋友，呼籲民眾響應認購水梨，為弱勢孩童的人生增加一點色彩。

沈智慧在國民黨總統初選時，積極支持協助高雄市長韓國瑜，她在活動中也不忘以個人及韓國瑜的名義，現場率先各訂購5盒水梨響應，她也呼籲支持韓國瑜的民眾，加入挺水梨果農作公益活動。

(中時 )