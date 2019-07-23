馬祖6個月遊客破10萬 較去年同期增1萬2616人 18:582019/07/23 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀，每年4月至9月為藍眼淚旺季。（連江縣政府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 連江縣政府擁有特殊戰地風光，近年來搭配體育賽事積極推廣觀光，搭配藍眼淚及馬祖春藝饗宴等活動加持，據統計，馬祖今年1至6月旅客總數10萬6644人，較去年同期增加1萬2616人。連江縣長劉增應期許，未來將以突破40萬為目標。 馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀，民眾不用出國就可一窺世界級景色，另外，縣府與海大合作將南竿昔日馬祖水試所舊址改建為藍眼淚復育基地，如今一年四季都可目睹藍眼淚美景。 (中時 ) #馬祖 #旅遊 #景觀 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸旅展－兩岸夏季旅展 開心撿好康 04:092019/07/19 焦點新聞 秋吉台地質公園訪馬祖 驚艷 04:102019/07/19 地方新聞 北富銀J卡推超優惠行程 暢遊日韓就趁現在！ 18:322019/07/19 財經 台灣展區咖啡香 伴手禮超澎湃 04:092019/07/20 焦點新聞 藍眼淚方塊海超浪漫 馬祖漫遊年 04:092019/07/21 焦點新聞 旅遊一站通 滿足旅遊金融所有需求 04:102019/07/22 焦點新聞 人車分道!北區麻園景觀人行橋啟用 15:542019/07/22 生活 夏季旅展拚觀光 北竿、莒光經典小鎮吸睛 17:552019/07/22 旅遊 馬祖教育里程碑！海大馬祖校區揭牌 20:122019/07/22 生活 赴陸遊更多元 避暑、遊學新趨勢 04:102019/07/23 兩岸新聞 玩食熱門新聞 愛情來了！ 八卦山天空步道銀河光雕亮燈超浪漫 - 旅遊 - 中時 一日玩遍基隆！ 首創郵輪觀光專車上路 - 旅遊 - 中時 台中購物節開始抽獎了 你知道怎麼對獎嗎？ - 玩食 馬祖6個月遊客破10萬 較去年同期增1萬2616人 - 旅遊 - 中時 鹿港「芋冰慶」!慶一冰城重現城隍廟前好滋味 - 旅遊 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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