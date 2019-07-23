連江縣政府擁有特殊戰地風光，近年來搭配體育賽事積極推廣觀光，搭配藍眼淚及馬祖春藝饗宴等活動加持，據統計，馬祖今年1至6月旅客總數10萬6644人，較去年同期增加1萬2616人。連江縣長劉增應期許，未來將以突破40萬為目標。

馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀，民眾不用出國就可一窺世界級景色，另外，縣府與海大合作將南竿昔日馬祖水試所舊址改建為藍眼淚復育基地，如今一年四季都可目睹藍眼淚美景。

(中時 )