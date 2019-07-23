民進黨副秘書長林飛帆今天接受電台專訪，主持人鄭弘儀問到，民進黨不能一直說韓國瑜是草包，這樣沒有解決問題，只會讓對方支持者更凝聚；林飛帆說，韓國瑜不是庶民，是包裝出來的結果。

此外，被問到會不會參選？林飛帆強調，個人沒有太多選舉打算，他定位跟角色是對自己的期待，多熟悉政策實務的工作，許多社會議題確實有很多跟執政黨的矛盾跟斷裂，是他進來民進黨最想知道一部分，若去選舉，要面對更多地方基層基本議題，比較難去思考大方向的政策方向，現階段他會期待在未來政策走向多點影響。

被問到台北市長柯文哲會選總統？林說，沒辦法替柯回答，柯文哲態度轉變時常是非常快，比較難判斷，「我的判斷就是他難以判斷」。

主持人追問，「反紅色滲透，你說他紅，有證據嗎？」林飛帆說，必須查證人流、金流，指令怎麼下，國安體系跟法治配套要去處理，法治配套處理起來才有辦法掌握證據，也才能進行進一步的法律措施。

對於主持人認為，不應該再把韓國瑜當作草包、用嘲弄的方式看待對手；林飛帆也認同；他說，韓從過去地方派系、北農到擔任市長，真的是站在庶民大眾的角度去思考問題？恐怕不是。在民粹時代假話只要講三遍就會變成真的，所以真話要講四遍，這才是應該去做的。

林飛帆說，民進黨既然做執政黨，需要花更多時間跟基層和公民對話，任何民粹勢力崛起的時代，談理念永遠不是容易的事情，民進黨三十多年經驗，從黨外到執政，過去背景非常草根，必須把跟群眾的連結找回來，過程中也要維持「進步性」，威權年代，民主是主旋律，但民主是內建基因的時候，進步就是維持民主的方式，不只是純粹以選舉口號和魅力作為號招。

(中時 )