【精彩】遭高價收買？館長自製假新聞 王丰：只是網紅譁眾取寵的語言

「館長」陳之漢在網路上人氣高，日前直播自爆在623反紅媒活動前一天，旺中集團董事長蔡衍明有派人去找他，「看我需要什麼都可以」，暗示旺中集團想以高價收買他。館長此番言論一度被質疑是假新聞，讓他氣到又在直播中發毒誓，稱若有說謊天打雷劈不得好死，可惜館長又再一次被打臉了。

館長自爆遭高價收買，不僅被「村長」詹江村開嗆證據拿出來，歷史作家兼旺中集團高層王丰今(23日)在中天《大政治大爆卦》還原整件事情來龍去脈，「我們內部有人透過朋友去跟陳館長（講），這個是在6月底發生的事情，那透過朋友去講什麼呢？你陳館長有你的言論自由我們尊重，但是請你不要刻意去抹紅單一的媒體，同時不要去把這個活動成為被政黨利用…。」

王丰稱對方就是傳了這些話，但館長竟然可以把這些話擴大解釋成「看你需要什麼都可以」，接著王丰更隔空提醒館長，世界上有什麼是買不到的？那就是人格，「你的人格我們買不到，我們的人格你也買不到，那換句話說，要去收買一個人的人格，這是辦不到的。」希望館長別把誇大不實的言論放在他人身上，回歸事實。

(中時電子報)