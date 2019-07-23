48歲周姓男子夥同2名同夥今年4月1日凌晨2時許，潛入內政部警政署保安大隊第二總隊的中和區宿舍，竊走LV名牌包及20多件飾品，總價值逾7萬元，新北市中和警分局獲報沿途調閱監視器，於今年5月24日循線約談周嫌等3人到案，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

據悉，周嫌等3人從宿舍後方巷弄進入，再從後方2樓窗戶潛入，偷走LV名牌包及20多件飾品，得手後3嫌搭乘計程車逃逸。警方調閱監視器掌握3嫌身分，僅有周嫌坦承犯案，另2嫌矢口否認，警訊後仍依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時 )