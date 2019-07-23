太歲頭上動土 3賊闖保二總隊行竊 19:532019/07/23 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 48歲周姓男子夥同2名同夥今年4月1日凌晨2時許，潛入內政部警政署保安大隊第二總隊的中和區宿舍偷竊。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 48歲周姓男子夥同2名同夥今年4月1日凌晨2時許，潛入內政部警政署保安大隊第二總隊的中和區宿舍，竊走LV名牌包及20多件飾品，總價值逾7萬元，新北市中和警分局獲報沿途調閱監視器，於今年5月24日循線約談周嫌等3人到案，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。 據悉，周嫌等3人從宿舍後方巷弄進入，再從後方2樓窗戶潛入，偷走LV名牌包及20多件飾品，得手後3嫌搭乘計程車逃逸。警方調閱監視器掌握3嫌身分，僅有周嫌坦承犯案，另2嫌矢口否認，警訊後仍依竊盜罪嫌函送法辦。 (中時 ) #宿舍 #飾品 #監視器 #罪嫌 #竊盜 也許您會感興趣 推薦閱讀 助美籍旅客火速尋回隨身包 美男大讚台警NO.1 17:012019/07/20 社會 訂製專屬飾品 親手打造濃情蜜意 04:102019/07/22 焦點新聞 邊騎邊掉錢 警調監視器找回糊塗男 13:432019/07/22 社會 民眾po網開車遭槍擊 警澄清彈弓射石頭 15:062019/07/22 社會 宜蘭鬧區持空氣槍亂射人 警逮1嫌 18:322019/07/22 社會 曾文家商日式老宿舍保存良好 日本參訪校長感動 17:172019/07/23 生活 社會熱門新聞 軍公教年改釋憲 823結果出爐 - 社會 私菸案2隨扈收押禁見 吳宗憲交出團購近50人名單 - 社會 - 中時 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 【江湖追殺令1】孫女遭姦 黑幫大老怒動員：人給我抓出來 - 社會 教課變嘿咻 射後不理學妹怒告學長 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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