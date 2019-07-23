健保署今年擴大C肝口服新藥治療門檻，帶有C肝病毒者，均可接受給付，使用口服新藥。今年釋出的4萬名額已在今日用罄，專家建議以19億經費，加碼釋出1萬多個名額，健保署對此表示，將在周五健保會中做出決定。

台灣是肝病大國，每年共約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。罹患肝炎者，若未積極治療，可能進一步罹患肝硬化或肝癌。為消滅C肝，健保署2017年元月起給付C肝口服新藥，2019年擴大使用條件，治療的人數因此逐年增加。

林口長庚醫院副院長簡榮南表示，C肝口服新藥副作用較少，8至12周就能達到效果。若配合醫囑用藥，可降低肝硬化、肝癌及肝外病變的風險。健保署今年釋出的4萬個名額已在今日下午用罄，專家建議加碼釋出1萬多個名額，讓更多民眾受惠。

目前約有20萬人不曉得自己罹患C肝，政府不斷加碼恐造成「有名額無病患」的狀況。對此，簡榮南表示，目前的口袋名單尚未用盡，仍有許多人在進行檢查，暫時不會，估計3年後才會「有名額無病患」。因此，找出潛藏的C肝患者仍是當務之急。

距離健保署做出決定、釋出名額仍有一段時間，有民眾擔心患者在等待過程中，病情受影響。簡榮南表示，嚴重的患者多已接受過治療，目前等待使用口服新藥者多為輕度患者，尚可等待名額釋出，影響不大。

針對是否加碼給付名額，健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，周五的健保會將邀請專家進行討論。目前尚不清楚是否有足夠的經費支應，需先從各個項目的費用進行盤點，若有剩餘的財源，則有機會加碼給付，討論結果將在當日下午出爐。

(中時 )