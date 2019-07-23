鄭茵聲拍MV，歌迷朋友力挺。

從一發布影片就吸引上百萬人觀看的網紅、搖身變成正式踏入歌壇的發片歌手，鄭茵聲透露一剛開始連她自己都不太習慣身分的轉換，錄音時她會習慣把窗簾拉上，因為她覺得讓別人看到她唱歌是一件很害羞的事！

她透露自己護嗓的秘訣是吃八仙果，「我如果還沒開嗓，或是唱到聲音沙啞，這時吃八仙果、狂喝水就很有用。」

從網紅晉升發片歌手。

首張專輯《預告幸福》籌備超過一年，為鄭茵聲量身打造9首充滿魔性的幸福好歌，她還親自參與構思歌曲概念以及選歌，更在專輯中創作2首歌詞，音樂才華不容小覷！

首波暖心情歌《陽光燦爛的原因》，由柯貴民製作、徐世珍作詞、許郁翎作曲，歌名就是鄭茵聲的真實寫照，個性如同陽光般活潑直率、笑聲燦爛爽朗，她就是能讓你感到陽光燦爛的女孩！

《陽光燦爛的原因》歌詞描寫愛情信念，只要堅信，終會與那個對的人相遇。詞意同時也感性描繪鄭茵聲一路以來對夢想的堅持，和她對粉絲的感謝之情：「在黑夜盡頭遇見你，世界一點一點放晴，你就是每一天，陽光燦爛的原因！」

(中時 )