TOD’S 2019秋冬女士系列包款與經典豆豆鞋(張雅琪/攝)

TOD’S 2019本季設計玩轉經典，以鮮明奪目的飽和色調、造型變化與層次豐富的異材質混搭衝突，詮釋屬於義式的優雅與細膩。

引以為傲的話題之作-經典包款D-Styling，深深地擄獲黛安娜王妃的心。今年在皮革創意上推出Micro微型款式，讓使用者在選擇上多了一個新選擇。包款的設計採用三色皮革拼接，讓風格更具趣味，材質推出天鵝絨即鱷魚壓紋皮革，展現時髦奢華的氣氛。

任家萱Selina穿上2019年TOD’S新款長靴，鞋面以及鞋底以一整張皮革包覆一顆一顆豆豆圓膠粒，鞋底以加厚且富有彈性的橡膠底，提高行走時的舒適性。簡潔、活潑、率性的設計更將其柔美嫵媚的特質嶄露無遺。

品牌經典DNA細節隨處可見，本季水桶包身以絲緞材質是以鉚釘皮革裝飾，在內斂奢華品味中帶點率性搖滾氣息，在晚宴上成為眾所焦點；經典豆豆鞋重現碰撞摩登時尚，秋冬張揚大膽的重點金屬飾釦也在設計上見其蹤影，靈魂元素-Double T金屬飾釦，搭配剪裁俐落的流蘇設計，貫穿豆豆鞋履系列，成為本季畫龍點睛的一環，讓精湛絕倫的義式工藝更貼近日常。

任家萱出席TOD’S 2019秋冬女士系列新款(張雅琪/攝)

TOD’S預告八月中即將上市的Happy Moments By Alber Elbaz限量聯名系列，融合Alber Elbaz擅長的芭蕾鞋搭上經典豆豆元素，帶給大眾耳目一新的模樣。

(中時 )