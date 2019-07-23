雲林縣斗六市石榴班農田重畫區因集水、排水設施損壞嚴重。(劉建國服務處提供)

雲林縣斗六市石榴班農田重畫區因集水、排水設施損壞，嚴重影響農民耕作，當地農民、里長、議員以及工作站站長、小組長向立委劉建國陳情反應，今日邀集農委會陳吉仲主委等相關單位現場勘查後，陳吉仲主委當場同意石榴小排2-3、石榴小給1、石榴小給2-2、石榴小給3-2、半路分線等改善工程，將會在今年全額補助2300萬元，且不會有分段施作，但前提必須要等到二期稻作收割完成後才能辦理，加總長約3公里。

劉建國表示，「石榴班」農田重畫區，因為70幾年時的重劃與現在很多的集水、排水設施都損壞，導致目前的排水或集水的功能，與以前相比來說是差很多。

陳吉仲等人會勘後，也認為有立即改善之需，同意於今年全額補助經費，讓水利會及相關單位來盡早發包，改善農民種耕作的便利。

劉建國指出，「石榴班」農地重劃區農水路工程，將有利於農田水利灌排機能，改善農村地區農業生產環境及產銷經營，一方面也可降低生產成本提高農民收益，活絡地方經濟發展。

(中時 )