高雄市長韓國瑜將在國民黨28日全代會被正式提名為總統參選人，將在8月3日走訪桃園。國民黨立委陳學聖今（23）日表示，由於支持者反應熱烈，擬改為大型造勢活動，號召20萬人參加。

國民黨28日全代會將正式提名韓國瑜為總統參選人，韓國瑜規劃把競選總部設在高雄，黨中央在全代會後也將著手為韓國瑜成立各行各業、新住民、原住民等各類型的後援會。

韓國瑜平日專心市政，假日才跑選舉行程，在全代會後，他第一個行程規劃在8月3日走訪桃園。

根據中央社報導，國民黨桃園選區立委陳學聖說，原本規劃按照傳統行程，安排韓國瑜拜會廟宇、地方人士及立委參選人的選區行程，不過，由於消息曝光後，地方鄉親反應非常熱烈，還有許多不是桃園地區的民眾都說要來參加。

陳學聖說，目前改為舉辦大型造勢活動的機率越來越高，除了因為支持者反應熱烈，單一的踩點行程恐無法負荷，也考量到這是韓國瑜的第一場下鄉行程，總不能場面太小，目前初估第一場桃園大型活動要號召20萬人。

(中時電子報)