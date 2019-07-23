英國多數黨保守黨的黨內投票結束，確定由前外相鮑里斯‧強生(Boris Johnson)成為新任英國首相。

梅伊在上個月請辭後，由16萬名保守員選出新任黨魁，由於保守黨是英國多數黨，黨魁就是新任首相。最後的確定由前外相強生，與現任外相韓特（Jeremy Hunt）對決，選前就以強生的呼聲較高，投票結果是強森得到92153票，而韓特只有46656票。

強生隨即發表當選感言，他先是感謝他的競爭者韓特，表示韓特許多政治主張都相當出色，並開玩笑說，在未來「打算偷用這些政見」。

他也祝福前首相梅伊，雖然在梅伊任內，他一直是批評者。但是「能在她的內閣任職，是一種榮幸，謝謝你，特蕾莎。」

相同的，梅伊也向強生表示祝賀，表示未來會全力支持強生。

然後強生談到英國脫歐。他說，他今天上午在英國金融時報讀到一篇評論「沒有一位新領導者面臨如此艱鉅的環境」，然後他反問台下群眾「你們對脫歐感到很沮喪嗎？」台下的支持者回答「不會」， 他繼續說「顯然這事情不值得害怕。」

強生表示，他將帶領英國脫離歐盟，並在下次選舉擊敗工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)。

(中時電子報)