法官溜班去釣魚及種菜 遭司法院移送監察院 19:292019/07/23 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南地院朱姓法官因被檢舉溜班去釣魚、種花、種水果，在上班時間經常找不到人，政風單位蒐證後由地院提交司法院人審會議處，經開會後決議將他送交監察院；此外桃園地院毛姓法官則是未依規定將聲請迴避案分案，被懲處口頭發命令促其注意。 此外，人審會也通過，最高行政法院法官沈應南調派為高雄高等行政法院院長，臺中分院高分院法官莊深淵調派為金門地院院長，司法院大法官書記處處長王碧芳調派為最高行政法院法官。 (中時 ) #法官 #司法院 #地院 #行政法 #釣魚 也許您會感興趣 推薦閱讀 安養信託2.0 引進監護人信託制度 04:102019/07/19 財經要聞 群眾陳抗變數多 法官別兩套標準 04:102019/07/19 社會新聞 周杰倫叔叔掌摑女鄰居 判賠1萬元 11:552019/07/19 社會 前中投董座張哲琛想赴美看孫 法官：可視訊 13:322019/07/21 社會 1滴汗漬揪出男子侵入宅 判刑5月 17:122019/07/21 社會 假的！司法院查獲13件「冒牌律師」 10:012019/07/22 社會 台塑工程師洩密遭開除 求復職法官不准 12:372019/07/23 社會 社會熱門新聞 軍公教年改釋憲 823結果出爐 - 社會 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 私菸案2隨扈收押禁見 吳宗憲交出團購近50人名單 - 社會 - 中時 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 少女摩鐵裸屍被丟包 傳播妹爆：她很敢玩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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