台南地院朱姓法官因被檢舉溜班去釣魚、種花、種水果，在上班時間經常找不到人，政風單位蒐證後由地院提交司法院人審會議處，經開會後決議將他送交監察院；此外桃園地院毛姓法官則是未依規定將聲請迴避案分案，被懲處口頭發命令促其注意。

此外，人審會也通過，最高行政法院法官沈應南調派為高雄高等行政法院院長，臺中分院高分院法官莊深淵調派為金門地院院長，司法院大法官書記處處長王碧芳調派為最高行政法院法官。

(中時 )