國安局利用蔡總統出訪企圖走私9800條免稅菸品。前總統府發言人陳以信連日表達關注，他表示，不追共犯只想政治操作，這種政府令人悲哀。另知情人士說，出訪上下機由外交部總務司安排，600條菸怎上機的，外交部應知情。

對於走私菸品，府方企圖轉移焦點，對外表示，用禮遇通關大量購買免稅品，蔡英文上任前就有。陳以信昨質疑，誰還記得三軍統帥上次談到「軍紀」兩字可是何年何月的事了？今天則在臉書表示，不追共犯只想政治操作，這種政府令人悲哀。

另據熟知內情人士透露，總統出訪專機的行李，特勤中心負責安檢，但上下飛機是由外交部總務司負責，因為要安排行李上下機的次序。所以，每份行李都要標註姓名。裝箱的物品要註明內容，以便回國後分送或領取。這名人士質疑，600條菸怎麼上飛機的？整起事件外交部有沒有貓膩？外交部長吳釗燮應出來面對！

(中時 )