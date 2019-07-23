陪同來台就醫的麥可母親回想起發病後的歷程難過落淚。（謝瓊雲攝）

恢復生活自理能力的麥可（中）準備返國後在家工作，家人因他的病情改善且獲得穩定控制，欣慰獻上親吻，場面溫馨。（謝瓊雲攝）

秀傳醫療體系海外醫療團與菲律賓進行跨國合作，因而發現並治療許多罕見棘手的病例。（謝瓊雲攝）

38歲菲律賓男子麥可，因罹患班奈島人罕見遺傳性疾病「性聯遺傳肌張力障礙帕金森症候群」去年發病後完全失去自理能力，只能靠妻子餵食照料；近日他來台接受彰濱秀傳「醫薩刀」治療，大幅改善病症，現已能自己進食、走路，也準備復職在家工作。

麥可擔任IT工程師，卻因罹患俗稱「Lubag症」的菲律賓班奈島盛行的遺傳罕病，生活一夕間變調；神經內科主治醫師林煒表示，班奈島是全球觀光勝地，島上居民每10萬人約有5.74人發病，平均發病年齡為39歲，平均壽命為56歲，追蹤全球各地案例也都有來自班奈島的血緣關聯。

「Lubag症」嚴重時會出現肢體僵硬，生活無法自理，使用藥物治療效果不彰；許多患者發病後，往往死於摔倒後頭部重創損傷或感染，在青壯年之際常是一家經濟支柱，離世也會造成家庭衝擊。

秀傳醫療體系與菲律賓進行跨國合作，海外醫療團因而發現麥可的「Lubag症」，全額贊助他費用讓他專程飛來台灣，至彰濱秀傳醫院接受治療，醫師採用超音波腦神經治療儀「醫薩刀」，讓肢體僵硬、無法自理的症狀明顯獲得改善。

醫薩刀迄今已成功治療3例，幫助患者改善肌肉運作不全的病症，讓生活回歸常軌。在麥可離台返家前夕，23日彰濱秀傳為他舉辦歡送會，眾人開心切蛋糕慶祝。

(中時 )