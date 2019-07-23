齊柏林基金會所創立的「齊柏林空間」以齊柏林最初夢想為起點，從山的角度傳遞生命的故事與土地的感動，首次以「見山」為主題舉辦展覽，於今年世界地球日開幕，將持續展出至今年12月31日。

基金會於本月(7月)起安排一系列見山講座，首場講座將於7月22日登場，由兩位城市「拓荒者」—賴淑玲及郭彥仁，以截然不同的人生經驗及對於山和齊柏林導演一樣有相同的熱愛，以從無到有開闢出新途徑的經驗，暢談因為山讓他們看見更遼闊的生命意義。

「見山」講座自7月22日起至9月7日止共舉辦五場，將邀請社會觀察家、總編輯、策展人、新生代登山家、空拍飛行員與山岳氣象觀測員等，透過不同領域的戀山人與登山文化研究者對話，將「見山」展覽核心延伸，引領與會者對於自我內在的探尋，到山野走訪探究齊柏林導演飛閱台灣的視角，開拓對山林的感知，對土地的情懷，與面對生命的勇敢。

齊柏林基金會，邀您一「齊」看見山，關懷台灣這片土地。凡報名見山特展系列講座乙場，即贈《見山》特展門票乙張，；報名三場贈導覽手冊一本；報名全系列再加贈《見山》海報一張。

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《見山特展系列講座資訊》

時間 | 7/27（六）、 8/4（日）、8/10（六）、 8/25（日）、9/7（六）14:00-15:30（13:30 入場）

地點 | 齊空間 CAFÉ & SHOP（新北市淡水區中正路 298 號 1 樓）捷運淡水站往於人碼頭方向

講座票價｜100元／人

報名連結 | https://is.gd/rnU5iK

(中時電子報)