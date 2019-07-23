國安局人員趁陪同總統出訪時走私近萬條香菸，對此新黨主席郁慕明呼籲曾經惡意抹黑他偷渡長壽菸的民進黨立委段宜康快站出來，別輸黃國昌。

郁慕明在臉書發文指出，想當初壹週刊不實報導，說他「特權偷渡」長壽菸，還捏造根本不存在的「暴利」15億，後來壹週刊公開刊登道歉聲明，但不少有心人仍惡意歪曲，其中就包括段宜康。

郁慕明說他幫台灣菸進入大陸市場，既無「偷渡」也沒暴利一切合法，如今總統專機卻掩護特權犯罪，不僅走私還逃稅，偷渡免稅外國菸混亂台灣市場！這樣匪夷所思的驚天大案，難道沒有執政當局高層人等涉入其中？段宜康豈可不拿出他揭弊除惡的本事，全力向下挖、向上查、向前追？

郁慕明表示，本案爆發發至今各媒體都是頭條報導，段宜康委員卻沉默地令人訝異，看看黃國昌雖與新黨立場迥異，但對當權不法的嚴加監督，正如昔日新黨也在立院打擊特權！

他要肯定時代力量黃國昌，更要呼喚民進黨的段宜康，請段宜康快站出來，千萬別輸黃國昌！

(中時 )